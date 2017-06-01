В Ногинском районе цепной волк напал на 10-летнюю школьницу

В поселке Обухове в подмосковном Ногинском районе цепной волк, прирученный местными жителями, напал на 10-летнюю школьницу. Как пишет портал Glazey, случилось то, чего так сильно опасались сельчане.

Как сообщается, девочка в сопровождении матери возвращалась домой. Когда они проходили мимо участка, владельцы которого решили приручили волка, хищник сумел сделать подкоп под воротами и вцепился зубами ребенку в ногу.

Пострадавшая от нападения животного школьница лишь по счастливой случайности избежала серьезных травм – помогли плотные и толстые кроссовки. Впрочем, на ступне у девочки все равно остались следы от клыков дикого животного.

Пострадавшие планируют обратиться в полицию.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 01.06.17

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