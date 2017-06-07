Реновация замучила Собянина: красивая сказка пугает москвичей / «Открытые» парламентские слушания стали бенефисом мэра Москвы

«Открытые» парламентские слушания в Госдуме по законопроекту о реновации ветхого жилья в Москве, куда не были допущены многие политические и общественные деятели, активно выступающие против инициативы властей, превратились в бенефис столичного градоначальника Сергея Собянина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр Москвы с усталым и замученным видом в очередной раз пытался убедить, что «всё будет хорошо».

Однако очевидно, что какие бы благие намерения ни были у властей, москвичи все равно опасаются, что «неслыханная щедрость» с раздачей квартир в конечном итоге обернется таким же фиаско, как и другие проекты столичного правительства по отмене маршруток, насаждению парковок или ремонт улиц с ежегодным перекладыванием асфальта и тротуарной плитки в одном и том же месте.

Нужен ли специальный закон о реновации?

Мэру Москвы помогали оправдаться не только спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, но и представители думской оппозиции. Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская в первую очередь обратила внимание, что существующее законодательство действительно не позволяет проводить такую масштабную программу расселения жильцов из ветхих домов.

«То, что есть на сегодняшний день в федеральном законодательстве и в законодательстве города Москвы, касается домов, которые находятся в аварийном состоянии, в помещениях, которые непригодны для постоянного жилья. Здесь речь идет о безопасности граждан и о процедуре принудительного изъятия помещений – это очень важный момент», – подчеркнула Хованская и пояснила, что нынешние законы позволяют выселить жильца из ветхого дома и переселить куда угодно.

Собянин в этой связи отметил, что первоначальный проект закона, который подвергся такому шквалу критики, как раз был основан на первой программе расселения ветхого жилья, которая действовала на протяжении последних десятилетий.

«Собственно, мы не придумывали ничего нового – мы взяли действующую программу. Но я напомню, что в первой программе, которая реализуется уже 20 лет, не было никаких преференций для граждан, никто не интересовался их мнением, никто никого не опрашивал. Просто принимали список домов и говорили: «Всё, все свободны». Тем более, не было никаких вариантов выхода из этой программы, не было гарантий переселения в тот же район, не было гарантий качества отделки (квартир)», – сказал столичный градоначальник.

«Не обращайте внимания на дурь, которая изложена во всяких листовочках..»

Собянин снова подчеркнул, что в программу войдут дома, постройки с 1957-1968 годов – в настоящий момент это около 4,5 тысячи зданий – однако жители каждого дома смогут отказаться от участия в программе, если не менее 2/3 проголосует «против».

«Мы изначально предполагали, что голоса молчунов, которые не проголосовали, будут засчитываться за тех, кто проголосовал «за», считая, по аналогии с рядом федеральных законов, что если человек не пришел, он доверил свою судьбу государству. Но целый ряд домов вообще плохо голосует и выявить реальное мнение людей таким образом нам представилось невозможным. Голосование по дому будет определяться пропорционально от тех, кто пришел и проголосовал», – сказал Собянин.

Он обратил внимание на небывалый уровень активности общества, который вызвала программа. «Сегодня проголосовали уже 57% собственников квартир. Такого уровня активности в Москве не было ни по одной проблеме», – сообщил он и добавил, что уровень поддержки программы при голосовании составляет 88%.

Собянин заверил, что проект в нынешнем его виде защищает имущественные права граждан. «Самое главное право – право жителей разваливающихся пятиэтажек получить новое жилье, которым будут пользоваться и они, и их дети и внуки», – добавил он.

Мэр Москвы также призвал не поддаваться на «дурь» и провокацию противников реновации.

«Я вас очень прошу, не обращайте внимания на дурь, которая изложена на всяких листовочках. Ну совершенно очевидно, что это провокация тех людей, которые хотят вас настроить против программы, запугать, обмануть. Это очевидная глупость – они разбрасывают листовки, что вас через 20 дней куда-то выселят насильно, что переселят в новую Москву или 101 км. Ну очевидно, что это политиканы, которые пользуются ситуацией и ее раскачивают. Такого не может быть и не будет», – заявил градоначальник.

Общежития и коммуналки: и тебя вылечим

Кроме прочего Собянин сообщил, что в программу могут войти и здания бывших общежитий и коммуналок.

«Мы приняли решение о том, что будем расселять не только пятиэтажки, но и бывшие общежития и коммуналки. Это тяжелый и сложный вопрос. Изначально мы такие дома в перечень не включали, хотя они находятся в тяжелом состоянии. Коммуналки, бывшие общежития, в которых граждане живут на правах социального найма, могут путем голосования жителей войти в программу. Сегодня, насколько мне известно, больше 200 домов приняли решение о включении в программу», – сообщил мэр.

По его словам, с учетом множества поправок (всего было предложено 144 поправки к законопроекту, 90% из них одобрено) программа становится гораздо сложнее в реализации.

«Ее сложнее реализовать по срокам, по технологиям, но тем не менее она является оптимальной, возможной и реализуемой. Сегодня у Москвы есть, на мой взгляд, единственный шанс, когда есть явное желание и требование граждан на улучшение жилищных условий, есть политическая воля руководства и есть финансовые возможности эту программу запустить», – сказал он.

Госдума «за» Собянина: пока дают, надо брать!

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая от своей фракции, выступил в поддержку Собянина.

«Самый мощный строительный комплекс в мире – в Москве. Ну что, мэр Москвы должен его выкинуть из Москвы? Им же нужен объект, иначе – миллион безработных рабочих и неистраченные деньги, которые Минфин заберет», – сказал Жириновский.

«Пока дают, надо брать! Государство – инструмент принуждения. Государство – это не добрая мама с папой», – продолжил лидер ЛДПР и намекнул, что такой «аттракцион невиданной щедрости» возможен только при нынешнем градоначальнике, который готов провести программу, и президенте РФ, который и дал Собянину поручение расселить «хрущевки».

При этом Жириновский заявил, что на месте недовольных жильцов, которые боятся, что им не понравится место, куда их переселят, он бы просто взял деньги и купил себе квартиру там, где хочет.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой со своей стороны обвинил противников реновации и тех, кто сейчас отказывается от участия в программе, в недальновидности.

«Друзья мои, через 10-15 лет вы будете жить в трущобах. При всем вашем замечательном ремонте. Вокруг вас будут жить люди, которые приехали в Москву и сняли это жилье. А знаете, почему это будет происходить? Потому что пожилые люди отдают свои квартиры детям и внукам, а дети и внуки в этих квартирах жить не хотят – они их сдают. Те, кто живут в пятиэтажках, эту проблему знают. Вы сейчас думаете о ремонте, а если вы подумаете о том, что будет вокруг вас через 10-15 лет, вы ужаснетесь», – заявил он.

«Поспешишь, людей насмешишь», или напугаешь

Толстой однако подчеркнул, что законопроект, который принят в первом чтении, и на основе которого в основном были выстроены все компании против реновации, требовал значительной корректировки.

С такой точкой зрения согласилась и Хованская. «Мне кажется, если бы не было внесенного законопроекта, и если бы Мосгордума не совершила тактическую ошибку, такой реакции в городе бы не было. Прошли бы через фильтр, который предусмотрен советом законодателем. Это фильтр остановил бы проект, и не было бы такой реакции, а она была бы абсолютно обоснована. Сейчас все недовольные ссылаются на проект. Считайте, что он уже умер. Проведена колоссальная работа», – отметила она.

Правки в законопроект действительно вносятся активно, даже на слушаниях было внесено предложение, которые существенным образом может повлиять на судьбу законопроекта и его принятия обществом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин по окончании слушаний предложил учитывать уровень технического износа дома при формировании списков и очередности на снос.

«Нужно учесть, чтобы в приоритетном порядке реализация проекта была привязана к проценту износа. И очередность формировалась исходя их того, что есть дома, которые требуют быстрого расселения и находятся в предаварийном состоянии», – сказал Володин, не уточнив, где можно будет получить информацию об износе дома – с 2015 года управляющие компании не обязаны публиковать эти данные.

Кроме этого по результатам общественных обсуждений была сформирована рабочая группа, в которую вошли недовольные законопроектом жильцы домов. До 9 июня у них есть возможность внести свои поправки к закону.

Напомним, в конце февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Собянину в ближайшие несколько лет снести все «хрущевки», оставшиеся в Москве, а это, по предварительным данным, около 25 млн квадратных метров, в которых проживает 1 млн 600 тысяч человек. Мэр Москвы тогда отметил, что с нормативным регулированием этого процесса возникает ряд проблем и попросил содействия главы государства в решении этого вопроса.

Такой масштабный законопроект несет в себе ряд рисков. Кроме финансового эксперты называют потенциальным риском и коррупцию. Интересы стройиндустрии в этом проекте могут стать выше, чем интересы самих жильцов.

14 мая на проспекте Сахарова прошел митинг против сноса пятиэтажек с участием порядка 20 тысяч горожан, требующих снять с рассмотрения закон о реновации Москвы, так как, по их мнению, для расселения ветхих и аварийных домов достаточно действующего законодательства, а сама программа нарушает право частной собственности и Конституцию РФ.

27 и 28 мая в Москве прошли еще два митинга. Участники акций обвинили столичные власти в содействии бизнес-интересам узкого круга людей, и в навязывании под видом реновации «программы массового сноса пригодного для жизни жилья» за счет всей остальной России.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.06.17

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