Кагарлицкий: Невозможно бесконечно праздновать победу в «битве за Крым» / Кремль теряет поддержку патриотической общественности

Решение совместить годовщину возвращения Крыма в состав России с датой голосования на президентских выборах в 2018 году может оказаться «серьезнейшей тактической ошибкой». Такое мнение на своей странице в Facebook высказал директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

По его оценке, совмещение выборов главы государства и годовщины возвращения Крыма напрасно кажется кремлевским пиарщикам блестящей идеей.

«Невозможно бесконечно праздновать победу в «битве за Крым», если «война» совершенно не закончена, а никаких новых побед не предвидится», – пояснил Кагарлицкий.

К таким выводам политолог пришел, анализируя блогосферу. По его мнению, ситуация в обществе с 2014 года изменилась. Тогда «значительная часть патриотически настроенной общественности, несмотря на критические замечания», готова была поддержать российскую власть, «видя в ней необходимый инструмент для борьбы на Востоке Украины». Однако теперь эти люди «решительно выступают против этой власти, превратившейся, по их мнению, в главную силу, блокирующую реализацию национальных и государственных интересов».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 07.06.17

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