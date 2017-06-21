Лимонов поспорил с Путиным о мусульманах: «Ходим по пороховому погребу»

Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия», писатель Эдуард Лимонов вступил в заочный спор с президентом РФ Владимиром Путиным о мусульманах, и заявил, что мы «ходим по пороховому погребу». Так он прокомментировал вторую серию документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна о главе российского государства.

Как известно, в беседе с Путиным режиссер сказал, что в РФ самое большое число мусульман в Европе, на Путин ответил, что это «не совсем так» – во Франции уже не меньше, однако у России есть «определенные преимущества».

Комментируя эти слова, Лимонов согласился, что в России «сложилась культура межрелигиозных отношений, празднуют праздники друг друга», однако при этом заявил, что на месте Путина не был бы так спокоен.

«Сверху глядя, вроде всё так и есть, и вместе живём чуть ли не тысячелетие, всё верно, однако я бы не был бы так уж уверен, что часть российских мусульман не сманит радикальный исламизм», – отметил писатель.

В этой связи Лимонов напомнил примеры Украины, Югославии, когда вдруг рассыпалась «дружба вроде близких и друзей и родственников-народов».

«Я думаю, ВВП понимает, что по пороховому погребу ходим, это он для Стоуна, не для меня сказал», – считает писатель.

Вместе с тем, по его мнению, Путин в беседе со Стоуном «не лукавит, когда говорит о наличии демократии в России». Все потому, что «на самом деле он честно не допускает мысли, что кто-то может на его должности справиться лучше, чем он».

Писатель полагает, что Путину было бы сказать «храбрее» – «что западная демократия нам в России не нужна, даже вредна».

«Но тогда ему пришлось бы сказать, что в России нам нужна справедливость. А справедливость, о, справедливость – это страшная вещь, если её устанавливать, и революция 1917-го, и Сталин побледнеют. И Путину места не найдётся», – рассуждает Лимонов.

Оценивая разговор Стоуна и Путина, Лимонов отметил, что американский режиссер оказался более радикальным антиамериканцем, чем российский лидер – в беседе сам напоминал президенту РФ о грехах США и американской элиты.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 21.06.17

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