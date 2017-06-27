Присяжные не смогли определиться с приговором по делу Немцова

Сегодня присяжные заседатели в Московском окружном военном суде не смогли прийти к единогласному мнению по делу об убийстве известного политика Бориса Немцова. «Решили взять перерыв до завтра», –сообщила старшина коллегии присяжных, слова которой цитирует РАПСИ.

Сообщается, что присяжные находились в совещательной комнате более трех часов. В виду того, что за это время они не смогли прийти к единогласному решению, по закону они могут перейти к голосованию. Решение принимается большинством голосов. Если голоса 12 присяжных разделятся поровну, то вердикт считается оправдательным.

На скамье подсудимых предполагаемый исполнитель убийства Заур Дадаев, а также Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы. Они обвиняются в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

По версии следствия, в конце сентября 2014 года Руслан Мухудинов и иные лица предложили Беслану Шаванову, Дадаеву, братьям Губашевым, Бахаеву и Эскерханову за денежное вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей совершить убийство Немцова. Перечисленные лица согласились с предложенными условиями и, объединившись в организованную группу, начали планирование преступления.

Следствие считает, что участники группы тщательно готовились к совершению убийства: изучали образ жизни Немцова, места его проживания и частого пребывания, вели скрытое наблюдение за ним и, исходя из этого, выбирали способ и место нападения, необходимое соответствующие оружие, транспорт, средства связи, определяли способы и маршруты отхода с места преступления.

Следствие полагает, что примерно в 21 час 27 февраля 2015 года, когда Немцов на автомобиле направлялся к ГУМу, члены организованной группы проследовали за ним и продолжили слежку. После того, как Немцов со своей знакомой покинули здание универмага и пошли в сторону дома, Шаванов и Губашев дали сигнал Дадаеву о наличии подходящих условий для совершения убийства и о маршруте его движения. Примерно в 23 часа 31 минуту Дадаев, следуя за Немцовым и его спутницей по пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста, из имевшегося у него оружия произвел не менее 6 выстрелов в Немцова. От полученных ранений он скончался на месте.

Уголовное преследование Шаванова в ноябре 2015 года прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с его смертью при самоподрыве в ходе задержания в городе Грозном.

Расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении заказчика и организатора убийства Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, а также в отношении иных неустановленных лиц продолжается.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.06.17

Вирус-вымогатель Petya напал на Россию и Украину. / Россия и Украина: способна ли политика разрушить православное единство?. / В Москве задержаны уроженцы Дагестана с 7,5 млн фальшивых рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»