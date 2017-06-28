Приговор по делу Немцова снова откладывается: присяжные взяли еще одну паузу

Присяжные заседатели по делу об убийстве известного политика Бориса Немцова вновь попросили отсрочки для вынесения вердикта. Как сообщили в Московском окружном военном суде, где проходит этот резонансный процесс, присяжные продолжат совещаться завтра, 29 июня, передает РАПСИ.

Накануне присяжные находились в совещательной комнате более трех часов. Ввиду того, что за это время они не смогли прийти к единогласному решению, по закону они могут перейти к голосованию. Решение принимается большинством голосов. Если голоса 12-ти присяжных разделятся поровну, то вердикт считается оправдательным.

Борис Немцов был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Убийца политика совершил несколько выстрелов, после чего скрылся с места происшествия. Позднее по делу об убийстве были задержаны несколько выходцев из Чечни.

По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов, находящийся в международном розыске, предложил обвиняемым в заказном убийстве Зауру Дадаеву, Шадиду Губашеву, Анзору Губашеву, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву 15 млн рублей за убийство политика.

Следствие считает, что подельники тщательно готовились к преступлению, изучали привычки политика и пути маршрута. Непосредственным исполнителем убийства в СКР называют Дадаева.

В ходе процесса обвиняемые отрицали свою причастность к преступлению.

Москва, Светлана Антонова

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