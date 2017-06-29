Дело Немцова: присяжные признали всех виновными

Коллегия присяжных в Московском окружном военном суде посчитала виновными всех пять подсудимых в эпизоде преступления об убийстве известного политика Бориса Немцова.

Согласно вердикту, киллер Заур Дадаев, а также Анзор Губашев вместе с погибшим при задержании в Грозном Бесланом Шавановым приняли непосредственное участие в исполнении убийства примерно в 23:31 27 февраля 2015 года на пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста, осуществляя скрытое наблюдение за ним 27 февраля 2015 года, передает «Интерфакс».

Из вердикта следует, что присяжные согласились с версией следствия о том, что Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев принимали участие в подготовке убийства Немцова. В частности, Губашев вместе с непосредственными исполнителями преступления также следил за Немцовым, а Эскерханов и Бахаев делали это дистанционно.

Как считают присяжные, после убийства все трое помогали непосредственным исполнителям скрыться от правоохранительных органов.

По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов, находящийся в международном розыске, предложил обвиняемым в заказном убийстве Зауру Дадаеву, Шадиду Губашеву, Анзору Губашеву, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву 15 млн рублей за убийство политика.

Следствие считает, что подельники тщательно готовились к преступлению, изучали привычки политика и пути маршрута. Непосредственным исполнителем убийства в СКР называют Дадаева.

В ходе процесса обвиняемые отрицали свою причастность к преступлению.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.06.17

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