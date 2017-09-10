Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:41 мск

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«Я решу вопрос санкций!» Андрей Богданов намерен баллотироваться на пост президента РФ

«Я решу вопрос санкций!» Андрей Богданов намерен баллотироваться на пост президента РФ

Известный российский политтехнолог и политик Андрей Богданов заявил о намерении баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году. Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня на первом online-марафоне «Ночь выборов-2017», он также сделал свое первое предвыборное заявление: пообещал «решить вопрос» антироссийских санкций.

«Сейчас, обладая минимальными организационными способностями и финансами, можно зарегистрировать одного-двух-трех кандидатов. Собрать 100 тысяч подписей – никаких проблем не составляет. Я могу сразу заявить, что иду кандидатом в президенты на эти выборы. Это можно считать официальным заявлением», – сказал Богданов.

Он подчеркнул, что в России есть запрос на новые лица, и добавил, что сможет решить одну из главных проблем российской экономики.

«Кто из кандидатов может сказать, что он может решить вопрос санкций? А я заявляю – я решу вопрос санкций. Больше этого никто не заявит», – заявил Богданов.

Он также отметил, что на следующей неделе «третья сила» – небольшие оппозиционные партии официально представят одного или двух своих кандидатов в президенты РФ.

«Третья сила, от 12 до 20 партий, выступит, проведет между собой праймериз, рейтинговым голосованием выберет, кого все партии поддержат. А может быть пойдут и два, и три кандидата от третей силы», – сказал он.

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