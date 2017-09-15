СМИ: Китайцы займут денег у ВТБ для покупки «Роснефти»

Банк ВТБ поможет кредитами китайской компании China Energy Company Limited (CEFC) приобрести долю в крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть», передает Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах. В самой CEFC эту информацию пока не подтвердили.

CEFC не раскрывает названия иностранных банков, с которыми ведутся переговоры. При этом, как уточняет агентство, что около 60-70% суммы сделки – заемные средства.

«CEFC будет использовать собственный денежный поток и займы от китайских и иностранных институтов для финансирования сделки с [акциями] «Роснефти», – говорится в сообщении компании, которое поступило в Reuters.

Ранее сообщалось, что консорциум Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) подписали соглашение о продаже 14,16% акций «Роснефти» в пользу CEFC. Договоренность предполагает премию в 16% к средней цене за 30 дней. После завершения сделки Glencore останется акционером «Роснефти» с долей 0,5%, а катарский фонд QIA – с долей 4,7%.

Ранее ВТБ принимал участие в финансировании сделки, в рамках которой консорциум Glencore и QIA приобрел 19,5% акций «Роснефти», напоминает РБК. В декабре 2016 года ВТБ под залог приватизируемого пакета акций выдал подконтрольной Glencore сингапурской компании QHG Shares Pte Ltd кредит на сумму 692,395 млрд рублей. Эту сумму QHG Shares выплатила «Роснефтегазу», а тот перечислил ее в казну.

Неделей позже ВТБ уступил все права и обязанности по кредитному соглашению «Роснефтегазу», после чего получившая кредит от итальянского банка Intesa Sanpaolo компания QHG Shares, в число владельцев которой вошел QIA, выплатила тому €10,2 млрд.

До последнего времени крупнейшими акционерами «Роснефти» являлись государственное АО «Роснефтегаз» (50%+1 акция), британская BP (19,75%) и QHG Shares Pte. Ltd., представляющая интересы суверенного инвестфонда Катара и швейцарского трейдера Glencore (19,5%).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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