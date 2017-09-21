Григорий Явлинский нашел в Кремле «умственно-политическую недостаточность»

Внешнеполитический курс России демонстрирует «умственно-политическую недостаточность» нынешнего руководства страны, что ведет к экономической стагнации и может обернуться «крахом» президента РФ Владимира Путина. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Политика последних 5 лет уничтожает российскую экономику, которую люди строили с такими потерями последние 25 лет. У нас к ней, конечно, много претензий, но экономический механизм был построен и худо-бедно обеспечивал развитие. Сейчас внешнеполитический курс ставит Россию в положение, когда кто угодно, по какому угодно поводу может объявлять нам санкции, лишать экономических возможностей, ограничивать экономическое развитие», – подчеркнул Явлинский, презентуя свою предвыборную программу в качестве кандидата на пост главы российского государства.

Явлинский выразил уверенность, что ситуация в России сейчас такова, что сегодня никто не может быть уверен в том, что «завтра у него ничего не отберут».

По мнению политика, сложная финансовая ситуация стала следствием агрессивной политики Кремля в Сирии и на Украине.

«Война в Сирии, так же, как война на Украине – это этическая катастрофа для России, которая не будет забыта десятилетиями, а может и столетиями. Обучение армии путем убийства тысяч людей – то, чем постоянно хвалятся министр обороны и президент, испытание путем военной техники, вмешательство в чужую гражданскую войну – является с этической точки зрения абсолютным падением», – заявил Явлинский.

В этой связи он обратил внимание и на то, что действия Кремля в Сирии в перспективе также несут огромную опасность для безопасности России.

«Это капкан, потому что эти самые джихадисты, с которыми мы так доблестно воюем, перемещаются через Турцию в Афганистан. Афганистан и Средняя Азия – вот где главная опасность, вот где наши границы будут подвергаться главному испытанию. Каждый пуск ракет приводит к угнетению ситуации в Афганистане», – сказал Явлинский.

Кроме этого, он отметил, что на военные операции выделяются огромные суммы из бюджета. По данным «Яблока», на сирийскую операцию уже потрачено более 190 млрд рублей.

«Это значит, что огромное количество наших с вами сограждан лишается бесплатных лекарств, медицинского обслуживания, значит, что в классах учится по 37-40 человек, что не выполняются так называемые «указы» по зарплате учителей и врачей. Все тратится на бессмысленные убийства в чужой гражданской войне», – заявил Явлинский.

Вместе с тем он добавил, что, по данным социологических опросов, уже 49% граждан России не поддерживает сирийскую кампанию. «Это очень существенное изменение в настроении людей, которое происходит, несмотря на огалтелую пропаганду», – считает основатель «Яблока».

По его оценке, России необходимо изменить свою позицию и по Крыму и отношениям с Украиной, так как пока Кремль и сам президент не перестанут игнорировать проблему полуострова, никаких положительных перемен, ни во внешней политике, ни в экономической ситуации ждать не следует.

«Начинаться это должно с того, что Россия должна сказать, что она готова к обсуждению этого вопроса. До тех пор пока Путин говорит, что вопроса Крыма не существует, изменений в ситуации не будет», – выразил уверенность претендент на пост президента РФ.

При этом Явлинский подчеркнул, что власть акцентирует внимание на внешней повестке, чтобы замалчивать и отвлекать внимание от внутренних проблем страны, что рано или поздно надоест гражданам РФ и уже в марте 2018 года на выборах президента РФ можно ожидать неожиданного результата, в том числе и его победы.

«В России нет государства. В России государство – узкая корпорация из нескольких десятков человек. Она еще будет такие номера выбрасывать, что настроение людей еще вполне может измениться. Нынешняя власть – наш колоссальный «союзник». Наша ответственность заключается в том, чтобы мы были кадрово, персонально, идеологически и профессионально готовы к тому, чтобы в нужный момент предложить людям альтернативу, в том числе нравственную», – пояснил основатель «Яблока».

Как считает Явлинский, политический истеблишмент тоже должен повнимательнее присмотреться к тому, курсу, который проводит Кремль, решить для себя, кого следует поддерживать во время предвыборной гонки.

«Все уже происходит: суд над Улюкаевым (Алексей Улюкаев – бывший министр экономического развития РФ), суд над Белых (Никита Белых – бывший губернатор Кировской области), история Серебренникова (Кирилл – Серебренников бывший худрук «Гоголь-центра»). Если элите это не понятно, значит, это медицинский случай. Кто любит исторические вещи, почитайте процесс Березовского с Абрамовичем», – сказал Явлинский.

Москва, Мария Вяткина

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