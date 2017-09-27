Совет Федерации займется мониторингом расшатывания внутриполитической жизни в России

В период президентской предвыборной кампании усилятся попытки расшатать ситуацию в России. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. По ее оценке, улучшения непростой международной обстановки ждать не стоит.

«Мы видим, насколько непростая сейчас международная обстановка. На то, что уже в скором времени она начнёт улучшаться, рассчитывать не приходится. Попытки воздействовать на ситуацию в нашей стране, расшатать её, будут продолжаться. И, скорее всего, особенно активно в период кампании по выборам главы российского государства», – сказала Матвиенко, слова которой цитирует РИА «Новости».

Спикер верхней палаты парламента поручила комиссии по защите госсуверенитета тщательно вести мониторинг ситуации, предпринимать в случае необходимости нужные меры. «Правовые, политические, информационные инструменты для этого у нас имеются», – добавила Матвиенко.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 27.09.17

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