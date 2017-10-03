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Лимонов оштрафован за несанкционированные гуляния в центре Москвы

Лимонов оштрафован за несанкционированные гуляния в центре Москвы

Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия», известный писатель Эдуард Лимонов оштрафован за нарушение правил организации митингов и демонстраций. Тверской суд Москвы назначил ему штраф 10 тысяч рублей.

Речь идет об акции «Антикапитализм-2017», которую активисты левых движений планировали провести в виде народных гуляний в центре Москвы из-за отказа властей в согласовании.

«Я не отрицаю, что я вышел. Я убеждённый социалист. Я никаких лозунгов не выкрикивал. У меня слабый голос», – сказал Лимонов в суде, передает «Интерфакс».

Писатель подчеркнул, что планировал просто участие в «Антикапе», но не был уведомителем или организатором митинга.

Напомним, помимо Лимонова, 23 сентября в центре Москвы был задержан координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Он был приговорен к пяти суткам административного ареста.

Всего 23 сентября полиция задержала порядка 50 участников народных гуляний.

Москва, Ольга Ветрова

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