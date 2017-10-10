Отток капитала из России увеличился в два раза

По итогам девяти месяцев чистый вывоз капитала частным сектором, по предварительной оценке Банка России, сформировался на уровне $21,0 млрд, что почти в два раза больше чем, в этот же период прошлого года, когда из страны утекли $10,0 млрд. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в официальном сообщении регулятора.

ЦБ пояснил, что в отличие от ситуации прошлого года чистый вывоз капитала был сформирован за счет операций банковского сектора, значительно сократившего внешние обязательства. «Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом сбалансированный характер», – отметил Банк России.

При этом в январе-сентябре профицит счета текущих операций платежного баланса, по предварительной оценке ЦБ, вырос до $26,6 млрд с $15,3 млрд долларов США годом ранее.

«Ключевую роль сыграло укрепление торгового баланса под влиянием опережающего увеличения стоимостных объемов экспорта по сравнению с импортом. Увеличение отрицательного вклада других компонентов текущего счета стало результатом главным образом роста импорта услуг», – уточнил регулятор.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.17

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