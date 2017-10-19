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Четверг, 19 октября 2017, 11:48 мск

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Собчак-2018: Фарс и трагикомедия на президентских выборах

Собчак-2018: Фарс и трагикомедия на президентских выборах

Выдвижение скандальной журналистки и телеведущей Ксении Собчак в президенты РФ мастодонты отечественной политики в большинстве своём считают очередным фарсом и трагикомедией. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил сомнения, как человек, который назвал жителей России «генетическим отребьем» может баллотироваться на пост главы государства.

«Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам. (В своей книге «Отсчет пошел») я привожу высказывания самых злобных русофобов. И там есть в этой компании и Ксюша, которая назвала нашу страну и народ генетическим отребьем. Я плохо представляю возможность выдвинуться… Тем более она хочет стать президентом страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо (государство в Западной Африке)», – возмутился Зюганов, слова которого цитирует РИА «Новости».

Коммунист подчеркнул, что превращать важнейшие выборы в стране в «посмешище» – стыдно.

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, комментируя заявления Собчак, в своем микроблоге сравнил ее с Михаилом Прохоровым, который участвовал в президентской гонке в 2012 году.

«Прохоров – 2018. Понятно – откуда появился, понятно – куда денется после выборов. Те же грабли, только в профиль. Наступим?» – отметил Явлинский.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев отметил, что участие Собчак в выборах под вопросом, так как она еще не прошла регистрацию в качестве кандидата.

«Пока есть девочка, которая заявила о том, что она хочет (стать кандидатом) Для того, чтобы стать кандидатом, надо пройти ряд определенных процедур, доселе ей незнакомых, а самое главное – собрать подписи избирателей в свою поддержку, 100 тысяч подписей. Если она уверена, что она стать сможет по стране собрать 100 тысяч подписей (это не только в одном городе Санкт-Петербург или Москва, это нужно сделать по стране), то, может быть, у нее есть шансы зарегистрироваться», – подчеркнул Лебедев.

Однако он добавил, что о вероятной победе Собчак на выборах говорить в любом случае не приходится. «Шансов никаких, шансов – ноль», – уверен он.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов со своей стороны подчеркнул, что шансы Собчак на выборах будут определять граждане России, а не политики.

Он напомнил, что кандидатом на пост президента РФ может стать любой гражданин Российской федерации старше 35 лет, который также отвечает другим требованиям. «Как любой человек, Собчак имеет такое право. Это в рамках нашего законодательства», – сказал он.

В то же время он согласился, что для того, чтобы называть Собчак официальным кандидатом, она должна сначала пройти ряд процедур регистрации. «А какие у человека шансы, это уже определят наши избиратели», – заявил представитель партии власти.

Как ранее сообщал «Новый День», накануне вечером Собчак заявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году.

«Вероятно, эти выборы в целом – не лучший выбор, в них конкуренцию основному кандидату составляют те, кто уже давно мозолит избирателям глаза, не в силах или не желая ничего изменить, и в них, видимо, не смогут принять участие те, кто изменений хотят, и, возможно, могут достичь…» – заявила она и предложила избирателям не бойкотировать выборы и вместо голосования «против всех» проголосовать за нее.

«Неучастие в выборах, молчание недовольных, при таком бойкоте смешивается с равнодушным молчание ленивых, оно не позволяет нам самим и всему обществу увидеть реальное количество несогласных, желающих обновления и перемен», – пояснила она.

Москва, Мария Вяткина

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