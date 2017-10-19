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Четверг, 19 октября 2017, 16:54 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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Собчак – в президенты РФ: Кремль отрицает свою причастность

Собчак – в президенты РФ: Кремль отрицает свою причастность
Фото: инстаграм Ксении Собчак

Кремль отверг свою причастность к решению скандальной телеведущей Ксении Собчак участвовать в выборах главы государства. «Нет, это не так», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать звучащие в адрес Собчак обвинения в том, что ее кампания подготовлена в Кремле.

Он также призвал преждевременно не говорить о возможных соперниках Владимира Путина на выборах, поскольку глава государства еще не объявлял о своем участии. «Сейчас он предпочитает концентрироваться на президентской работе», – сказал Песков, слова которого цитирует РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», Собчак заявила о своем намерении участвовать в выборах президента России, которые пройдут в марте 2018 года, накануне вечером.

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