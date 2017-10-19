Одобрено Кремлем: проект «Собчак-2018» может рассчитывать на 10% голосов Политолог Евгений Минченко о выдвижении скандальной телеведущей в президенты РФ

Максимальный результат, на который может рассчитывать скандальная телеведущая Ксения Собчак на выборах президента РФ – 10%. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный российский политолог Евгений Минченко.

«На победу, она, конечно, рассчитывать не может. Я думаю, максимальный результат, до которого она может дойти при достаточном финансировании и качественно проведенной кампании – до 10%, это потолочная цифра», – сказал Минченко.

Он отметил, что участие такой эпатажной фигуры в президентской гонке – это попытка привлечь людей на выборы и повысить явку, и добавил, что этот проект был «согласован» с Кремлем.

«Проект согласованный, а чья инициатива – это спорный вопрос. Когда-нибудь, мы узнаем об этом в деталях. Я думаю, Ксения Анатольевна обязательно напишет книгу про это», – заключил Минченко.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.10.17

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