Собчак-2018: На выборах президента РФ нужно ждать 20 нишевых кандидатов

Скандальная телеведущая Ксения Собчак, заявившая накануне о своем намерении участвовать в президентской гонке, может стать одной из 20 «нишевых» кандидатов, призванных повысить явку на выборах. Об этом в интервью РИА «Новый День» сказал вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов. По его оценке, несмотря на эпотажность новоявленного кандидата, феномен Трампа ей вряд ли удастся повторить.

Эксперт отметил, что проект «Собчак-2018» используется теми, кто заинтересован в повышении явки на выборах.

«Кремль тоже не заинтересован в низкой явке, Кремль заинтересован в том, чтобы избранный президент был президентом большинства. Поэтому им нужно поднять явку максимально высоко. Все эти нишевые кандидаты могут хорошо сработать, потому что будут мобилизовывать определённые слои населения», – считает Максимов.

По его мнению, в ходе президентский кампании будет не менее 20 нишевых кандидатов, каждый из которых ни на что не претендует, кроме того, чтобы привести определенную группу избирателей на выборы.

Эксперт пояснил, что роль Собчак в данном проекте – мобилизация молодежи. «Мне представляется, что само по себе ее выдвижение преследует цели повышения явки молодёжи на выборах. Ее выдвигают как молодежного лидера, чтобы молодежи было за кого голосовать», – сказал эксперт и отметил, что по большей части речь идет о молодом поколении жителей крупных городов.

Эксперт выразил уверенность, что в России не стоит ожидать «феномена Собчак» по аналогии с «феноменом Трампа».

«У Трампа была политическая история, он был выразителем воли достаточно многочисленной группы населения. У Собчак особо политической истории нет. Она, конечно, ходила на Болотные площади, но в основном выступала в «Доме-2» и была телевизионной ведущей. В том плане она может рассчитывать на определенное количество голосов молодежи, но никак не на победу», – подчеркнул Максимов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.10.17

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