Собчак-2018: Кремль создает «Трампа» в юбке

Ожидавшееся выдвижение скандальной телеведущей Ксении Собчак на выборы президента РФ вызвало неоднозначную реакцию в экспертном сообществе. С одной стороны, карнавализация президентской кампании может отпугнуть многих избирателей и пошатнуть доверие к выборам, с другой – Кремль явно рассчитывает на высокую явку: Собчак очевидно способна привлечь молодежную часть электората. Естественно, о ее победе в президентской гонке речь не идет.

В Кремле уже поспешили откреститься от предвыборного проекта «Собчак-2018». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков однозначно дал понять, что выдвижение телеведущей не согласовывалось в администрации президента. Однако источники СМИ и политические эксперты настаивают, что кандидатура Собчак была одобрена Кремлем.

Такой версии придерживается, в частности, известный политолог Евгений Минченко. «Проект согласованный, а чья инициатива – это спорный вопрос. Когда-нибудь, мы узнаем об этом в деталях. Я думаю, Ксения Анатольевна обязательно напишет книгу про это», – сказал Минченко в комментарии РИА «Новый День».

Эксперт также отметил, что участие такой эпатажной фигуры в президентской гонке – это попытка привлечь людей на выборы и повысить явку. «На победу, она, конечно, рассчитывать не может. Я думаю, максимальный результат, до которого она может дойти при достаточном финансировании и качественно проведенной кампании – до 10%, это потолочная цифра», – сказал Минченко.

Достаточно высоко оценивает перспективы Собчак известный политолог Глеб Кузнецов. В интервью «Новому Дню» он отметил, что эпатажность и популизм при грамотной избирательной кампании могут обеспечить Собчак победу даже над такими опытными политиками, как лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский.

Эксперт обратил внимание, что Собчак – фигура медийная, известная, в том числе, своей политической позицией, а не только светской жизнью. «Актуальный мировой опыт показывает, что люди охотно голосуют за новые лица, за ярких – на грани эпатажа и за этой гранью – людей», – отметил он.

Как считает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов, Собчак наверняка будет ориентирована на молодежный электорат крупных городов, и скорее всего станет одной нескольких «нишевых» кандидатов, который из которых ни на что не претендует, кроме того, чтобы привести определенную группу избирателей на выборы. «Я думаю, что будет не менее 20 кандидатов, именного такого рода – нишевых», – сказал эксперт.

Вместе с тем, эксперт выразил уверенность, что в России не стоит ожидать «феномена Собчак» по аналогии с «феноменом Трампа». «У Трампа была политическая история, он был выразителем воли достаточно многочисленной группы населения. У Собчак особо политической истории нет. Она, конечно, ходила на Болотные площади, но в основном выступала в «Доме-2» и была телевизионной ведущей. В том плане она может рассчитывать на определенное количество голосов молодежи, но никак не на победу», – подчеркнул Максимов в комментарии РИА «Новый День».

Между тем, известный общественный деятель, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров считает, что «шоу» с Собчак в президентской кампании может девальвировать политическую систему в России и окончательно пошатнуть доверие к институту выборов.

«Экономическая ситуация усложняется, протестные настроения растут. Понятно, что у нас есть социальный кризис. Пока не политический, но все может измениться», – сказал он в интервью РИА «Новый День».

«С моей точки зрения, это (выдвижение Собчак) абсолютно неправильно, потому что у нас сейчас состояние разлома. Обществу нужны реальные перемены, а не имитация перемен», – подчеркнул Федоров и добавил, что реальная конкуренция на выборах президента РФ позволила бы сделать более устойчивой политическую систему страны.

Москва, Анастасия Смирнова, Мария Вяткина

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