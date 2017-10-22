«На безрыбье и рак рыба»: Познер прояснил свое отношение к Собчак на выборах президента РФ

Известный журналист Владимир Познер открестился от поддержки Ксении Собчак на выборах президента РФ. Он пояснил, что поддерживает лишь возможность проголосовать «против всех», которую телеведущая решила предоставить обществу.

«На безрыбье и рак рыба. Вспомнил эту поговорку, с удивлением увидев, какой новостной переполох случился в связи с тем, что я написал о Ксении Собчак, точнее, о её решении баллотироваться в президенты РФ. «Познер поддержал Собчак!» гласили сообщения. При отсутствии значимых новостей, и это новость», – прокомментировал ситуацию Познер в Instagram.

Журналист пояснил, что вовсе не поддержал и не поддерживает кандидатуру Собчак в президенты России, и в этой связи напомнил анекдот: «Рабинович говорит Финкельштейну: «Ты слышал, что Циперович выиграл пять тысяч рублей в покер?». На что Финкельштейн отвечает: «Не в покер, а на скачках, не пять тысяч рублей, а сто, и не выиграл, а проиграл, а так всё правильно».

Внося полную ясность, Познер отметил: «То, что Владимир Владимирович Путин победит на предстоящих выборах, не вызывает сомнений (равно как и то, что он будет баллотироваться)».

«То, что вечные лузеры на этих выборах – г.г. Зюганов, Жириновский и Миронов – вновь потерпят поражение, тоже не вызывает сомнений. Говоря просто, это выборы, результат которых заранее известен. Нет ни малейшей интриги. И вдруг возникает Ксения Анатольевна Собчак. Понятно, что её шансы точно такие же, как у Зюганова-Жириновского-Миронова, если не меньше. Но в отличие от этой славной троицы, Собчак предлагает альтернативу: голосуя за меня, говорит она, вы голосуете за кандидата «против всех», – подчеркнул журналист.

«Графа («против всех», отменена в 2006 году) полезная, потому что она даёт нам, избирателям, возможность проголосовать, выразив своё недовольство по поводу того, что нет среди баллотирующихся ни одного кандидата, который устраивал бы нас. И она, эта графа, позволяет делать выводы о том, сколько таких неудовлетворенных избирателей в нашей стране. И власти следовало бы это знать», – считает Познер.

«Так вот, я поддерживаю возвращение возможности проголосовать «против всех»; в данном случае, эту возможность возвращает Ксения Собчак», – заключил тележурналист.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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