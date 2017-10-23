Кремль и Вашингтон превращают выборы президента РФ в безобразную «мартышку» / Лидер КПРФ Геннадий Зюганов о предстоящей избирательной кампании

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что надежды на честные выборы президента РФ в марте 2018 года нет. Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, главный коммунист подчеркнул, что предвыборная кампания саботируется изнутри, в том числе участием скандальной телеведущей и «русофобки» Ксении Собчак. Он считает, что Вашингтон к марту также подготовил «мину», способную всколыхнуть общественное спокойствие в России.

«Президентские выборы – смотр сил и одновременно возможность для различных политических сил (проявить себя). Выборы – это идея, программа, политическая воля, умение решать проблемы, видение перспективы на будущее. Президент (Владимир Путин) уже довольно успешно ведет свою выборную кампанию. Но для того, чтобы компания была полноценной, нужно соперничество команд, программ и возможностей. В этом отношении «демократические» выборы не имеют под собой никакой почвы: нет ни равенства, ни возможностей, ни много другого», – констатировал Зюганов.

По его мнению, фейковые партии и кандидаты дискредитируют выборы и унижают людей, которые не хотят принимать участие в такой «трагикомедии». В этой связи лидер КПРФ выразил уверенность, что выдвижение Собчак на должность президента РФ может, вопреки прогнозам экспертов, негативно сказаться на явке.

«Некоторые «политсантехники» решили таким образом (вовлекая Собчак в предвыборную кампанию) поднять явку. Ничего не получится. Нормальный человек, зная реальную ситуацию, спросит: вы что, предлагаете мне участвовать в этом зоопарке? Конечно, если выборы превращать в мартышку, можно кого угодно выдвигать», – заявил Зюганов и напомнил, что ЛДПР выдвигало в свое время охранника лидера партии Владимира Жириновского.

«Я плохо представляю, что любой гражданин любой страны так отзываясь о народе и о стране, имел право выдвигаться на любую должность. Они хотят превратить в трагикомедию очередные выборы», – сказал Зюганов, оценивая выдвижение Собчак на президентские выборы.

Лидер КПРФ обратил внимание, что ситуацию в России могут также сказаться данные о зарубежных капиталах российских чиновников, которые 2 февраля должен опубликовать Вашингтон. «Они покажут, кто сколько украл и куда спрятал. И если на этой волне идти на выборы, никаких выборов не будет – опять будет безобразие, будут выжимать нужный результат по средствам приписок, воровства», – высказал уверенность Зюганов.

Он также подчеркнул, что в момент, когда «страна корчится в муках», нужно решать проблемы, а не «превращать очередные выборы в посмешище». «То охранников выдвигаем, теперь тех кто страну не любит, не уважает, издевается над ней», – заключил лидер КПРФ.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.10.17

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