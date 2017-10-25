«Аттракцион предвыборной щедрости»: Собянин повысит зарплату учителям и врачам

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин устроил аттракцион перевыборной щедрости. Столичный градоначальник пообещал, помимо резкого увеличения социальных выплат, повысить зарплаты врачей на 40%, а также уменьшить дифференциацию в окладах педагогов и платить им «по справедливости».

Выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы, Собянин признал, что уровень зарплаты врачей «остается недостаточным». «Он должен вырасти в 2017-2018 годах примерно на 40% по сравнению с 2016 годом – до 120 тысяч рублей в месяц», – сказал Собянин, слова которого цитирует bfm.ru.

Мэр также поручил департаменту здравоохранения организовать мониторинг трудовой нагрузки врачей.

Что касается учителей, то Собянин дал поручение департаменту образования и руководству школ «принять меры по уменьшению дифференциации по оплате их труда», и подчеркнул, что не должно быть «советской уравниловки», передает РИА Новости.

«А оплата по справедливости и за счет ее повышения тем педагогам, которые получают незаслуженно мало», – пояснил Собянин, добавив, что за последние годы средняя зарплата столичных учителей увеличилась почти вдвое и превысила 75 тысяч рублей.

Ранее сегодня Собянин анонсировал существенное повышение социальных пособий для столичных пенсионеров и малообеспеченных категорий граждан. В частности, размер минимальной московской пенсии вырастет с 14,5 до 17,5 тысяч рублей. Планируется в два раза увеличить ежемесячную денежную компенсацию ветеранам труда, труженикам тыла и гражданам, пострадавшим от политических репрессий, а также городские пособия ветеранам Москвы, участникам обороны Москвы. Вместе с тем, базовые пособия на ребёнка в малообеспеченной семье будут повышены от 2 до 5 раз, а выплаты матерям-одиночкам – до 15 тысяч рублей.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 25.10.17

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