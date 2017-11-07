Большинство подмосковных дач и коттеджей продаются по завышенным ценам

Подавляющее большинство подмосковных дач и коттеджей на вторичном рынке продаются по завышенным ценам. При этом еще одной из главных проблем стало то обстоятельство, что такая недвижимость «морально устарела».

Как отмечают в своем обзоре эксперты компании «Инком-Недвижимость», завышение стоимости на 40-50% касается не менее 95% объектов загородной недвижимости. «Дело в том, что многие продавцы продолжают мыслить докризисными категориями, тогда как бюджеты реальных сделок с каждым годом уменьшаются. Однако значительное число переоцененных объектов создает иллюзию, будто это и есть их рыночная стоимость», – обратил внимание руководитель офиса «Новослободское» Департамента загородной недвижимости «ИНКОМ-Недвижимость» Алексей Сенчук.

Вместе с тем, еще одна из главных проблем загородного вторичного сегмента – преобладание морально устаревших объектов. «То, что мы видим в предложении на «вторичке», было построено еще в конце девяностых или начале-середине двухтысячных. Данные архитектурные решения, площади и планировки уже давно не соответствуют требованиям современных покупателей. Даже среди состоятельных клиентов мало кто хочет приобрести сегодня дом с вычурным интерьером и декором – люди выбирают свободные пространства, большую площадь остекления, практичность и минимализм», – отмечают эксперты.

По данным компании, средняя цена предложения коттеджа на «вторичке» сейчас равна 12,8 млн рублей, что ниже прошлогодних значений на 16%, дачи – 5,6 млн рублей (минус 25%), таунхауса или дуплекса – 15,5 млн рублей (минус 10%), земельного участка – 2 млн рублей (минус 9%).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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