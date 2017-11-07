Лобовое стекло разбито: на «серой» ветке ЧП с пассажиром

В Москве на Серпуховско-Тимирязевский линии метрополитена из-за «инцидента с пассажиром» произошёл сбой в движении поездов. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Известно, интервалы движения были увеличены на северном участке «серой» ветки около 17:22. Уже через 5 минут движение начали вводить в график.

По данным «Интерфакса», ЧП произошло на станции «Отрадное». Поезд, который двигался по направлению в центр, наполовину выехал из тоннеля и остановился. По словам очевидцев, был слышен удар, лобовое стекло первого вагона разбито.

По предварительным данным, на пути упал пассажир. О его состоянии в настоящий момент ничего не известно.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.11.17

Большинство подмосковных дач и коттеджей продаются по завышенным ценам. / В Москве возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках 5 ноября. / Повышение МРОТ до прожиточного минимума не избавит Россию от бедности, – мнение экспертов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»