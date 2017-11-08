Жители Серпухова задыхаются от мусорной гари

Подмосковные власти выделили 30 млн рублей на борьбу с тлеющим мусором на закрытом полигоне твердых бытовых отходов «Съяново-1», на едкий запах и дым от которого ежедневно жалуются местные жители даже после введения 31 октября чрезвычайной ситуации. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщается на официальном портале городского округа.

Полигон был официально закрыт в 2016 году. Из-за нарушений природоохранного законодательства Минэкологии не продлило лицензию эксплуатирующей компании. На полигоне «Съяново-1» в результате неправильной эксплуатации уже неоднократно происходило возгорание, что продолжается до последнего времени.

В администрацию городского округа ежедневно поступает множество жалоб и обращений от местных жителей на едкий запах и дым. В связи с чем 31 октября было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации.

В ходе расследования были выявлены грубейшие нарушения правил обращения с отходами и эксплуатации полигона. Было установлено, что на свалке произошел разлив фильтрата на площади более 100 тысяч квадратных метров, в результате чего был нанесен ущерб на сумму свыше 65 млн рублей. Помимо этого, были загрязнены фильтратом земли лесного фонда общей площадью свыше 11 гектаров.

Чтобы окончательно «погасить» свалку необходим целый комплекс мер по рекультивации данного полигона. Для ее проведения нужен проект работ, который должен разработать собственник земли.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.11.17

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