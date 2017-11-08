Директор крупнейшего подмосковного мусорного полигона отправлен под домашний арест

Директор ОАО «Полигон Тимохово», расположенного в Ногинском районе Московской области, Константин Манегин отправлен под домашний арест по решению Тверского суда Москвы. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 171, ч.2, п.б УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), передает РБК.

По данным источников издания, Манегин попал под уголовное преследование после проверки ОБЭП и выемки на предприятии документов. Расследование ведет следственная часть главного следственного управления МВД России по Московской области.

Главный инженер ОАО «Полигон Тимохово» Юрий Шальнов (сейчас исполняет обязанности директора) факт возбуждения уголовного дела против Манегина и содержания его под домашним арестом подтвердил, однако комментировать ситуацию отказался.

Как отмечает издание, полигон «Тимохово» является крупнейшим не только в России, но и в Европе. Его площадь составляет 110 га, в год он может принимать до 1,1 млн отходов. Его совладельцами являются ООО «Столичная аграрная компания» (20%) и администрация Ногинска (80%). В 2016 году выручка составила 412 млн руб, чистая прибыль – 16 млн (данные СПАРК).

Известно, что Манегин возглавляет предприятие с 1996 года. «За долгие годы работы он зарекомендовал себя как ответственный, инициативный, грамотный и высокопрофес­сиональный руководитель, под его руководством ОАО «Полигон Тимохово» стало самым крупным в России комплексом по захоронению и переработке твердых бытовых отходов», – говорится на сайте администрации Ногинского района.

В 2010 году решением местных властей Манегин стал почетным гражданином Ногинского района.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.11.17

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