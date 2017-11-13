В Дмитровском районе коммунальщики «воюют» против чистых рек

«Эко-Жилком» ответит за загрязнение рек в Дмитровском районе Московской области. К обществу с ограниченной ответственностью, оказывающему коммунальные услуги, будут применены меры прокурорского воздействия. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие материалы региональное Минэкологии направило в межрайонную природоохранную прокуратуру.

По данным ведомства, «Эко-Жилком» без разрешения сбрасывает сточные воды в реки Камариху, Бунятку, Икшу, Базаровку, Лутосню и Лбовку, при этом коммунальное предприятие не исполнило 6 предписаний «о необходимости оформить разрешения на пользование водными объектами».

Ранее «Эко-Жилком» уже было оштрафовано, однако продолжило нарушать водоохранное законодательство. Теперь коммунальщикам придется отвечать перед прокуратурой, которая вправе направить в суд иск о понуждении к исполнению предписания, уточнили в пресс-служба Минэкологии.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.11.17

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