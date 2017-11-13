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Жителей Люберец травят зловониями

Жителей Люберец травят зловониями

Жители подмосковных Люберец на минувшей неделе более 110 раз жаловались в службу «112» на неприятный запах. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий. Всего, по его словам, за этот период поступило 123 обращения по вопросам экологии.

«Более 90% жалоб касались неприятного запаха. Особенно много звонков по запаху приняли операторы 9 и 10 ноября», – сказал Ружицкий, слова которого цитирует РИАМО.

Глава Люберец также отметил, что в целом на прошлой неделе в службу-112 поступило 7190 обращений, из них 615 – на горячую линию администрации и 6 575 – по единому номеру «112».

Москва, Ольга Ветрова

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