Жители подмосковной Коломны бьют тревогу: заваливают мусором со всего региона

Жители подмосковной Коломны бьют тревогу из-за ухудшения экологической обстановки, требуют прекратить свозить к ним мусор со всего региона. Их беспокойство, в частности, вызывает увеличение нагрузки на полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Воловичи». По данным активистов, сюда приезжают 270 машин в день с неизвестным мусором.

Как сообщил автор петиции о прекращении завоза отходов Дмитрий Соломевич, после горячей линии с президентом РФ в Московской области были закрыты ряд крупных полигонов, а весь мусор начал свозиться в другие районы. «Причём концентрация его стала очень большой, увеличение – больше, чем в десять раз. Полигон в «Воловичах» всегда был образцовым, но сейчас он банально не справляется с тем потоком мусора», – сказал Соломевич в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, уже сейчас возникают проблемы: например, в прудах в километре от полигона начала дохнуть рыба.

«Прокуратурой были установлены нарушения по захоронению отходов: они должны трамбоваться и пересыпаться… этого ничего не делается, просто наваливается кучами, мусор из некоторых мест поставляется прессованный, а он не будет разлагаться длительное время и будет долго выделять вредные вещества», – пояснил Соломевич.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.11.17

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