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В Подмосковье предприятие по производству асфальта задолжало работникам 18 млн рублей

В Подмосковье предприятие по производству асфальта задолжало работникам 18 млн рублей

В Мытищинском районе Подмосковья следователи регионального главка Следственного комитета возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты. Речь идет о работниках АО «Асфальт».

Как сообщила пресс-служба ведомства, с мая по сентябрь руководство «Асфальта» задолжало бывшим работниками более 18 миллионов рублей.

Предприятие занимается производством битуминозных смесей на основе природного асфальта, битума, минеральных смол и их пеков. На фоне активного дорожного строительства в Москве ситуация более чем странная.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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