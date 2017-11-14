«Новый Год к нам мчится»: В Подмосковье 15 декабря заработают елочные базары

В Подмосковье в преддверии Нового Года 15 декабря будет дан массовый старт елочным базарам. Узнать их адреса поможет интерактивная карта всех нестационарных торговых точек. На ней отметят и места продаж елок, сообщает официальный портал правительства Московской области.
«На базе «Яндекс.Карт» будет создана карта всех НТО, там будут в том числе и елочные базары», – уточнил представитель пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.
В прошлом году в Подмосковье действовало около 500 елочных базаров, которые начали активную работу в третьей декаде декабря.
Отметим, что в Московской области около крупных торговых центров уже появились первые новогодние ели и праздничная иллюминация.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 14.11.17
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