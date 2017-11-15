Покупатели жилья в Подмосковье стали ориентироваться на малометражки

В Подмосковье наблюдается тенденция к уменьшению средней площади продаваемых квартир. Об этом говорится в аналитическом отчете Ассоциации застройщиков Московской области.

Сейчас наиболее популярными являются студии от 26 кв м, однокомнатные квартиры в 35-38 «квадратов» и 40-42 кв м, двухкомнатные в 64-67 кв м. Минимальные площади продаваемых квартир в Подмосковье составляют 18-19 «квардратов».

«Если оценивать погодовую динамику изменения квадратуры продаваемого жилья, то прослеживается устойчивая тенденция к снижению средней площади квартир: 2014 год – 51,5 квадратных метров, 2015 – 48,5 квадратных метров, 2016 – 47,7 квадратных метра», – говорится в сообщении, которое цитирует РИАМО.

Как следует из расчетов специалистов, сейчас средняя площадь продаваемых в Подмосковье квартир составляет 47 квадратных метров. Метраж однокомнатных – 35 кв м, двух- и трехкомнатных – 57 и 78 кв м. Площадь востребованных четырехкомнатных квартир – 96 «квадратов».

По мнению аналитиков, основная причина снижения общего метража – усиливающаяся конкуренция среди девелоперов. На рынке также набирают популярность квартиры редких форматов с небольшой площадью, которую можно компенсировать высокими потолками в 3,2 и 3,6 метра, панорамными балконами или лоджиями.

Как отмечается в сообщении, средняя удельная цена предложения на первичном рынке Московской области в 2017 году стабилизировалась на уровне 83 тысяч рублей за квадратный метр. Цена реальных сделок на рынке в третьем квартале 2017 года – 78,6 тысячи рублей за «квадрат». При этом дисконт на рынке первичного жилья сейчас равен в среднем 6% от цены предложения.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.11.17

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