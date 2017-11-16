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В московском метро новый сбой: поезда встали на Люблинской линии

В московском метро новый сбой: поезда встали на Люблинской линии

Сегодня днем на Люблинской линии московского метро произошел сбой в движении поездов. Как сообщили очеквидцы в социальных сетях, на станции «Люблино» машинист покинул состав, пассажиры были вынуждены ожидать поездки порядка 20 минут.

Перебои в движении поездов на участке от станции «Люблино» до станции «Печатники» в сторону центра, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник. По предварительным данным, причиной сбоя стала неисправность тормозной системы одного из составов.

Стоит отметить, что сегодня около 6:00 сбой также произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии, который устранялся почти в течение часа. Он был связан с отсутствием напряжения на перегоне. На вход были закрыты две станции «Алтуфьево» и «Отрадное».

Москва, Светлана Антонова

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