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Четверг, 16 ноября 2017, 18:47 мск

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Молоко с червями: в Подмосковье появилась опасная детская кухня

Молоко с червями: в Подмосковье появилась опасная детская кухня

В Подмосковье разгорается крупный скандал: в продукции детской молочной кухни Наро-Фоминского района обнаружены черви и личинки. Опасную находку в молоке обнаружили местные жительницы, которые получают его бесплатно по рецепту врача, передает m24.ru.

Жители Наро-Фоминска опасаются, что такое молоко по некому тендеру производитель поставляет не только беременным, но и в детские сады.

Роспотребнадзор намерен провести проверку по данному факту. В ее рамках планируется организовать выездную лабораторию на предприятии.

«Также будем смотреть те пункты по реализации детской молочной продукции − детские молочные кухни или киоски по реализации этой продукции − на требования соблюдения режима хранения этой продукции», − сообщила начальник Одинцовского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Наталья Мозгалина.

Издание отмечает, что на эту проверку женщины возлагают огромные надежды, поскольку это единственная бесплатная молочная кухня в районе.

Москва, Светлана Антонова

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