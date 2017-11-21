«Приехали»: подмосковные электрички станут частными

ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК), обслуживающая подмосковные электрички, полностью перейдет в частные руки. До конца года Московская область планирует продать свою долю – 76 акций или 25,33% уставного капитала. Об этом говорится в распоряжении губернатора Андрея Воробьева, опубликованном на интернет-портале подмосковного правительства.

Как сообщается, акции будут приватизированы путем продажи на аукционе двумя разными лотами, а номинальная стоимость каждой – 1000 рублей. Стартовая цена лота – более миллиарда рублей.

Напомним, до 2013 года ОАО «РЖД» владело в ЦППК 50% минус 2 акции, но затем продало 25% минус 3 акции Московской пассажирской компании (МПК, принадлежит кипрской Fredlake Holdings Ltd., связываемой с Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым). В результате у МПК стало 50% минус 2 акции ЦППК, отмечают «Ведомости».

9 ноября 2017 года «РЖД» продали оставшийся блокпакет в ЦППК (25% плюс 1 акция) малоизвестной компании почти вдвое дешевле первоначальной цены. Стартовая цена лота составляла 4,2 млрд рублей. Торги прошли в два этапа – с повышением цены, а затем, из-за отсутствия предложений – с понижением. Победила компания «Маршрутные системы», которая согласилась заплатить за блокпакет в ЦППК около 2,3 млрд рублей. По данным «СПАРК-Интерфакса» в этой компании 99% принадлежат Артему Ольховскому.

После продажи Подмосковьем своей доли в ЦППК компания станет полностью частной.

В 2016 году ЦППК получила выручку в размере 38,7 млрд рублей, а чистая прибыль составила 81,4 млн рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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