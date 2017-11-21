С новым повышением! В Подмосковье вырастет плата за проезд в общественном транспорте

С января 2018 года в Подмосковье вырастет на 4% стоимость проезда в автобусах и троллейбусах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в постановлении правительства Московской области.

В частности, при оплате с использованием транспортной карты на автомобильном общественном транспорте и городском наземном электрическом транспорте стоимость билета с первой по десятую поездки составит 32,92 рубля, с 11 по 20 – 30,62, с 21 по 30 – 28,31, с 31 по 40 – 26,01, с 41 по 50 – 23,7 и с 51-й поездки – 21,4 рубля. Рост, по сравнению с действующими тарифами, составит 4%, говорится в документе, который цитирует официальный портал регионального правительства.

Также сообщается, что разовый билет в городском сообщении будет стоить 48 рублей, сейчас его цена составляет 46 рублей. Подорожает и оплата с использованием единой транспортной карты учащегося: с 1-й по 35-ю поездку – 16,46 против тарифа в 15,83 рубля, действующего сейчас, рост составит 3,9%. Точно так же изменится тариф «Льготный».

Стоимость одной поездки до 5 километров включительно при оплате с помощью банковской карты с бесконтактной технологией оплаты составит 32,92 рубля, сейчас цена такого билета равна 31,65 рубля.

Все остальные тарифы на автобусы и троллейбусы повысятся также на 4%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.11.17

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