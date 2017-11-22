Западная пресса: Путин добился триумфа в Сирии – удалось «обезвредить» США

Телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который состоялся накануне, показал, что позиция Кремля в урегулировании сирийского конфликта побеждает. Западные СМИ называют случившееся «триумфом» Путина и рассуждают о перспективах разрядки «холодной войны».

Подробности в обзоре корреспондента РИА «Новый День».

Согласно официальным отчетам, разговор между двумя президентами касался нескольких тем. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Трамп обменялись «мнениями о положении дел на Корейском полуострове», или, как уточняется в пресс-релизе Белого дома, обсудили «необходимость продолжения международного давления на Северную Корею, чтобы остановить ее программы ядерного оружия и ракет».

Кроме этого, внимание было уделено «кризисной ситуации» на юго-востоке Украины», обстановке в Афганистане, которая «вызывает обеспокоенность в связи с ростом террористической и наркотической угроз».

Однако внимание западных таблоидов больше привлек очевидный прогресс по сирийскому вопросу, так как президенты РФ и США подтвердили свою поддержку совместного заявления, опубликованного на саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества 11 ноября.

Обозреватели CNN politics обратили внимание, что Трамп пришел к власти «надеясь работать с Путиным, чтобы найти новые решения», которые бы положили бы конец сирийской гражданской войне, в которой США «поддерживали умеренных антиправительственных повстанцев», а Москва – сирийское правительство. Однако очевидного прогресса в этом вопросе не было практически год. По оценке экспертов, причиной этого стала внутриполитическая ситуация в США, обострившаяся на фоне расследования о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

При этом, как отмечает CNN, в Кремле и Белом Доме транслировались совершенно разные взгляды на будущее Сирии.

Как считает американское агентство Bloomberg, противостояние между США и Россией закончилось – Путин занял «доминирующую роль», после того как двухлетняя российская военная кампания в Сирии смогла отбить так называемую «вооруженную оппозицию», часть которой поддерживали США.

Издание отмечает, что президент России добился триумфальной победы в Сирии, и, не менее важное, смог коренным образом переломить позицию Штатов по этому вопросу, где при бывшем президенте Бараке Обаме требовали немедленной отставки сирийского лидера Башара Асада.

В другой публикации Bloomberg отмечается, Вашингтон сейчас оказался «в непривычном положении», наблюдая со стороны, как его соперники и даже некоторые союзники пытаются вернуть мир в страну, которая 6 лет находилась в состоянии войны.

При этом, издание подчеркивает, что будущее Сирии преимущественно будет решать коалиция Ирана, Турции и России, так как они «имеют большую часть карт».

«Будущее Сирии в значительной степени находится в руках этого триумвирата. Они доминируют на поле боя, и на дипломатических спорах. США, в сравнении, стратегически блуждают», – считает старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Эмиль Хокаем.

Со своей стороны эксперт российского Института стратегических вопросов Елена Супонина отметила, что одновременно с этим России удалось «разрядить противостояние со своим бывшим соперником в «холодной войне». По ее мнению, Кремль надеется заручиться поддержкой и сотрудничать с Вашингтоном по сирийскому вопросу в будущем.

Между тем, по ее оценке, надвигается новая «битва» за сферы влияния. «Россия настаивает на том, что Асад должен контролировать всю страну, но американцы хотят сохранить некоторые районы под своей защитой», – напомнила она.

Ситуация может проясниться уже после сегодняшней встречи Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и главой Ирана Хасаном Рухани в Сочи.

Американская газета The Washington Post в этой связи напоминает, что совместное заявление Москвы и Вашингтона практически закрепило за Штатами северо-восток Сирии, где американские войск «помогает курдским боевикам сражаться» с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Ожидается, что часть этих войск останется на этой территории, чтобы помочь стабилизировать ситуацию.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.11.17

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