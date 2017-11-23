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Четверг, 23 ноября 2017, 19:13 мск

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Власти Подмосковья повысили стоимость патентов для гастарбайтеров

Власти Подмосковья повысили стоимость патентов для гастарбайтеров

Сегодня Московская областная дума в сразу в трех чтениях приняла законопроект об увеличении стоимости трудового патента для иностранных граждан на 2018 год. Региональные власти рассчитывают, что это решение принесет региональному бюджету порядка 525 млн рублей.

Министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан, представляя законопроект, обратил внимание, что цена одного патента увеличится на 300 рублей.

«Проектом закона предлагается в 2018 году установить региональный коэффициент в размере 2,12535, тем самым увеличив стоимость патента до 4,3 тысячи рублей», – сказал он.

Ан также отметил, что стоимость патента для иностранных граждан в Подмосковье не менялась с 2015 года и составляла 4 тысячи рублей в месяц. В Москве она составляет 4,5 тысячи рублей.

За 9 месяцев текущего года в Московской области был оформлен 151031 патент – это на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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