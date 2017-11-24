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Пятница, 24 ноября 2017, 10:59 мск

Москва

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В Москве на «фиолетовой» ветке метро произошел сбой

В Москве на «фиолетовой» ветке метро произошел сбой

В московском метрополитене на Таганско-Краснопресненской линии произошел сбой в движении поездов. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Изменения в движении начались в 8:36 на южном участке линии. Судя по отзывам пассажиров подземки, путь от «Жулебино» до «Таганской» занял около часа вместо обычных 28 минут.

В пресс-службе подземки уточнили, что к 9 часам движение удалось нормализовать.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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