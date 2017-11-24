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Подмосковье заразилось корью: заболеваемость выросла почти в 40 раз

Подмосковье заразилось корью: заболеваемость выросла почти в 40 раз

В Подмосковье заболеваемость корью выросла в 42,72 раза. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что в 2016 за аналогичный период выявили всего два случая заболевания. За девять месяцев 2017 года зарегистрировано 87 случаев, передает «Интерфакс».

Хуже всего ситуация в Одинцовском районе, где самое значительное превышение среднего областного показателя заболеваемости – в 17 раз. Кроме того, сложная обстановка с корью также в Ленинском, Люберецком, Истринском районах и городском округе Балашиха.

Отметим, что более 87% заболевших в Подмосковье от кори не были привиты.

Москва, Ольга Ветрова

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