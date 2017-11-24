«Замуровали, демоны!» В Балашихе пьяный мужчина три часа дрался с дверью (ВИДЕО)

Пьяный житель подмосковной Балашихи потратил почти три часа на борьбу с железной дверью. Трагикомедию в подъезде, снятую камерой видеонаблюдения и выложенную в сеть, оценило уже свыше 120 тысяч человек.

«Герой» оказался в настоящем подъездном плену и упорно не замечал кнопку выхода на стене. Курьезный случай произошел в ЖК «Алексеевская роща».

В течение всего времени «заточения» мужчина продолжал драться с дверью, и ему даже удалось повредить ее. «Озарение» пришло внезапно, и, спустя почти три часа, он заметил кнопку и выбрался на улицу.

Видео «борьбы» с дверью

Пользователи Youtube по-разному откликнулись на злоключения неизвестного.

«Дверь жалко», «Его хоть нашли, ущерб возместить заставили?» – отреагировали некоторые.

Особого внимания удостоилась крыса, которая через щель вбежала в подъезд: «Крыса и то выход нашла», «Крыса прибежала удивленная, что происходит??», «Наглядный пример как алкоголь делает человека тупее крысы».

Между тем, нашлись и те, кто обвинил во всем монтажников: «Разместить так кнопку – это преступление против человечества».

Примечательно, что, несмотря на шум в подъезде, никто из соседей так и не вышел выяснить, что случилось.

Москва, Ольга Ветрова

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