Год «Анти-экологии»: Путин снова потребовал разобраться с мусорной проблемой

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решить проблему утилизации отходов в стране и назвал недопустимым создание несанкционированных свалок. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства призвал министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского разобраться с ситуацией.

«Надо просто наводить порядок. Особенно, разумеется, это актуально для крупных населённых пунктов и для Центрального федерального округа – Москва и Московская область. Я вас прошу ещё раз с коллегами к этому вернуться», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что министерству нужно «плотно работать с регионами».

«Нельзя поощрять ситуацию, когда в одном месте полигон закрывают, а в другое место в совершенно неконтролируемом масштабе начинают свозить, на неподготовленные площадки, опять рядом с жильём и так далее», – заявил он.

При этом глава государства признал, что экологическая безопасность является важной стороной социальной стабильности в стране. «Это (несанкционированные свалки) вызывает абсолютно законную негативную реакцию людей», – подчеркнул президент.

Путин также отметил, что, несмотря на завершение Года экологии в России, «забота об экологии» не должна закончиться.

Донской в этой связи заверил президента, что крупные инфраструктурные природоохранные проекты, которые начались в этом году, будут продолжены. Так к 2019 году по всей стране одна начаться реформа системы управления отходами.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», мусорная проблема Московской области вскрылась после прямой линии с президентом РФ, когда жители подмосковной Балашихи пожаловались Путину на то, что вынуждены жить рядом со свалкой.

После того как по распоряжению президента по всей области начали закрываться крупнейшие мусорные полигоны, «взвыла» практически вся область – на оставшиеся полигоны резко возросла нагрузка, при этом мусор начали выгружать повсеместно в лесах вдоль дорог.

Все лето и осень Подмосковье «лихорадило» от массовых протестов, митингов, пикетов против «мусорной политики» властей.

Апогеем стало решение о строительстве 15 мусоросжигательных заводов. В начале августа Минэкологии Московской области назвало четыре площадки, где будут построены мусоросжигательные заводы. Жители этих районов готовы биться против их строительства до конца. Как считают общественные активисты из Ногинска, для всех абсолютно ясно, что строительство мусоросжигательных заводов не позволит создать отрасль по переработке мусора, за которой будущее.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.11.17

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