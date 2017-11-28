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Вторник, 28 ноября 2017, 17:27 мск

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В Госдуме задумались официально разрешить беспризорным животным жить в подвалах домов

В Госдуме задумались официально разрешить беспризорным животным жить в подвалах домов

Бездомным животным могут разрешить беспрепятственно жить в подвалах домов. Такое обращение на имя вице-премьера РФ Дмитрия Козака готовит глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он, в частности, просит отредактировать технический регламент. «На мой взгляд, нет никакой проблемы этот технический регламент чуть-чуть поменять,… оставив возможность прохода туда животных, которые могли бы и в зимний период там быть, и когда их жизни угрожает опасность», – отметил депутат, обращение которого цитирует РИА «Новости».

Парламентарий напомнил, что сейчас окна в подвалы закрыты. В результате «беспризорные» животные не могут там находиться, а если попали – оказываются замурованными и погибают. И получается, что в подвалах массово разводятся грызуны.

Москва, Ольга Ветрова

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