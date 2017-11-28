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Мытищинская компания оштрафована за загрязнение Раздерихи

Мытищинская компания оштрафована за загрязнение Раздерихи

В подмосковных Мытищах управляющая компания крупного торгового комплекса – ООО «ИСФК «Перспектива» – оштрафована за загрязнение реки Раздериха. Инспекторы эконадзора привлекли нарушителей к административной ответственности.

Как сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования, проверка по обращению администрации городского округа выявила сброс с территории комплекса недостаточно очищенных сточных вод. Лабораторный анализ проб выявил превышение ПДК по нескольким загрязняющим веществам в стоках, сбрасываемых в ручей – приток Раздерихи.

В результате компания была оштрафована на 180 тысяч рублей.

Москва, Ольга Ветрова

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