Новый год в метро: ночью столичная подземка будет работать

В ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года московский метрополитен будет работать круглосуточно. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Принято решение, что в новогоднюю ночь Московский метрополитен будет работать круглосуточно», – цитирует Ликсутова РИА «Новости».
О количестве составов и интервалах движениях поездов сообщат позднее.
Кроме того, известно, что в праздник жители и гости столицы смогут прокатиться на поезде, украшенном по-новогоднему. Он будет курсировать по Кольцевой линии метрополитена.
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 29.11.17
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