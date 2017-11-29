Новый год в метро: ночью столичная подземка будет работать

В ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года московский метрополитен будет работать круглосуточно. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Принято решение, что в новогоднюю ночь Московский метрополитен будет работать круглосуточно», – цитирует Ликсутова РИА «Новости».

О количестве составов и интервалах движениях поездов сообщат позднее.

Кроме того, известно, что в праздник жители и гости столицы смогут прокатиться на поезде, украшенном по-новогоднему. Он будет курсировать по Кольцевой линии метрополитена.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 29.11.17

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