Итоги праймериз лево-патриотических сил: кандидатом в президенты РФ стал Павел Грудинин

Директор подмосковного Совхоза имени Ленина Павел Грудинин победил в народном голосовании (праймериз) по выборам кандидата в президенты РФ от левых и патриотических сил. Во втором туре, проходившем с 24 по 30 ноября, он набрал 58,4% голосов и обогнал экс-зампреда Счетной палаты, известного экономиста Юрия Болдырева.

Как говорится в сообщении «Левого фронта», всего в голосовании приняло участие 15 316 человек, что «дает возможность в полной мере понять предпочтения граждан», «является объемным срезом общественного мнения» и отражает запрос общества на новые лица в российской политике.

«Для сравнения, ВЦИОМ публикует рейтинг Путина, опросив 600 человек, а «Левада-центр» считает достаточно точными данными результат опроса 1200 граждан по России», – подчеркнули в «Левом фронте».

Активисты организации намерены добиваться, чтобы на выборах президента РФ от лево-патриотических сил были выдвинуты те кандидаты (в идеале – единый кандидат), которые пользуются максимальной поддержкой, в первую очередь – Павел Грудинин.

Напомним, по итогам первого тура, кроме Юрия Болдырева и Павла Грудинина, в первую десятку претендентов вошли такие известные фигуры, как экономист Сергей Глазьев, писатель Захар Прилепин, политолог Борис Кагарлицкий и телеведущий Максим Шевченко.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.12.17

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