«Левада-центр» подвел промежуточные итоги выборов президента РФ

Нынешний президент РФ Владимир Путин победил на гипотетических выборах главы государства, если бы голосование проходило в минувшее воскресенье. Однако уровень его поддержки так же как и уровень явки избирателей оказались существенно ниже, чем ожидают в Кремле. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Согласно данным исследования, Путин одержал бы победу, получив 53% голосов избирателей. При этом отмечается, что его рейтинг сохраняется примерно на таком уровне в течение последних 4 месяцев, в то время как в декабре 2007 он составлял всего 29%, а в ноябре 2011 года -31%.

Второе место на выборах в минувшее воскресенье занял бы лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набрав 4%, и на 1 % опередив своего главного оппонента – коммуниста Геннадия Зюганова.

По 1% в гипотетическом голосовании было отдано за оппозиционного политика Алексея Навального, министра обороны Сергея Шойгу, лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Скандальная телеведущая Ксения Собчак также получила свой 1% наравне с мастодонтами отечественной политики.

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский набрал бы меньше 1%, а за нынешнего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева не проголосовал бы никто.

Стоит отметить, что в данном случае речь шла о результатах голосования всех опрошенных. По данным «Левада-центра», процентное соотношение несколько меняется, если брать результаты голосования только тех, кто заявил, что готов пойти голосовать на момент опроса.

В целом о намерении голосовать заявили только 58%. Здесь Путин набирает 67% голосов, Жириновский с Зюгановым – по 4%. На третье место выбивается Навальный, с 2%. Далее следуют Шойгу, Миронова и Собчак, имеющие по 1% поддержки.

Только 26% участников опроса верят, что их голос повлияет на результаты голосования и это сможет «изменить дела в стране к лучшему». При этом 36% от числа всех респондентов заявили, что возможно, не стали бы голосовать или еще не определились.

Среди тех, кто не будет голосовать (40% от общего числа респондентов), главной причиной назвали опасения, что их участие ничего не именит – 33%, еще 22% не верят, что выборы будут честными. 43% опрошенных заявили, что не интересуются политикой и будут заняты другими делами.

Среди тех, кто готов пойти и проголосовать, 45% считают, что участие в выборах их гражданский долг, а 24% не хотят, чтобы их бюллетень использовали другие.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.12.17

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