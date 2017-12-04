В России планомерно убивают бесплатную медицину

Бесплатная медицина в России умирает. Статистика неумолима: в сравнении с 2012 годом граждане РФ стали втрое чаще обращаться за негосударственной медпомощью и в 40 раз чаще вызывать частную скорую помощь.

Как заявила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Наталья Стадченко, государственно-частное партнерство становится неотъемлемой частью пациентоориентированной модели здравоохранения. В 2016 году, по сравнению с 2012-м, количество пациентов в частных медорганизациях, получивших помощь в стационарных условиях, увеличилось на 240%, дневные стационары приняли на 285% больше граждан, а негосударственная «скорая» выезжала на вызовы почти в 40 раз чаще.

По словам Стадченко, именно система обязательного медстрахования «делает привлекательной инвестиционную активность частного сектора». «В 2010 году был принят наш базовый федеральный закон, который не просто расширил правовое поле для участников ОМС, – он четко определил их права и обязанности», – пояснила она, передает РИА «Новости».

С тех пор число частных медицинских организаций, работающих в обязательном медицинском страховании, постоянно увеличивается – сегодня их почти 30%.

Ранее сообщалось, что правительство РФ обсуждает с представителями страховых фирм возможность проведения эксперимента по софинансированию со стороны граждан медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). В данном случае речь может идти о переходе на лимитированные гарантии, когда бесплатно начавшееся лечение может закончиться платно, или о выделении некоторых медуслуг из перечня бесплатных.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 04.12.17

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