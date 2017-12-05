Поборы аукнулись: против руководства онкоцентра им. Блохина возбуждено уголовное дело

Против руководителей Российского онкологического научного центр им. Блохина возбуждено уголовное дело. Поводом для расследования стала платная высокотехнологическая помощь, оплата которой была включена в программу обязательного медицинского страхования, передает РЕН-ТВ со ссылкой на источники.

«Бесплатное» лечение в итоге оборачивалось для больных немалыми сумами. Всего, по данным следствия, которые приводит телеканал, с 1 января 2015 по декабря 2017 врачи собрали с пациентов не менее 3,8 млн рублей.

Как сообщал ранее «Новый День», онкоцентр им. Блохина оказался лидером по поборам денег с пациентов. Как отмечали в Фонде обязательного медицинского страхования, в ходе проверки были выявлены случаи необоснованного взимания средств с граждан при оказании им высокотехнологичной медицинской помощи, тариф на которую устанавливается программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам РФ и включает все статьи затрат, в том числе инвестиционную составляющую.

Согласно заключению Генпрокуратуры, с 2015 года не менее 2171 человека были вынуждены оплачивать высокотехнологичные медицинские услуги, которые по закону «Об основах охраны здоровья граждан» финансируются из бюджета. По данным надзорного ведомства, сумма ущерба составила около 3,85 млн рублей. Еще 108 пациентов выплатили 5,38 млн рублей за лечение, которое подпадало под программу ОМС.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 05.12.17

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