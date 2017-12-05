российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 декабря 2017, 16:20 мск

Москва

Темы дня, Новости дня, Интервью, Уикенд

Удальцов призвал левых патриотов дать бой Путину

Удальцов призвал левых патриотов дать бой Путину

Лидер «Левого Фронта» Сергей Удальцов выступил с очередным призывом к лево-патриотическим силам, в том числе к КПРФ и «Справедливой России», найти «в себе мудрость и мужество» создать коалицию, чтобы выдвинуть единого кандидата на выборах президента РФ.

По его мнению, кремлевская администрация «уже разработала сценарий», предусматривающий «победу Владимира Путина на фоне других кандидатов, которые неоднократно участвовали в выборах, имеют «потолок возможностей» и приелись избирателям».

Удальцов предлагает не участвовать в «унылом спектакле» и не способствовать «продлению деградации и разворовыванию страны».

Лидер «Левого фронта» напомнил об итогах народного голосования в Интернете по выборам кандидата от левых и патриотических сил на президентских выборах-2018, победителем которого стал директор подмосковного Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Если левым силам все же не удастся определиться с единым кандидатом, Удальцов предложил им выдвинуть от своих партий тех, кто вошел в лидеры народных праймериз.

«Давайте не будем статистами на предстоящих выборах, а дадим реальный бой Системе!» – заявил Удальцов, отметив, что нужны «новые, яркие кандидаты».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.17

В Россию идет смертельный вирус гриппа, от которого нет вакцин. / «Украинский клубок»: Киев сотрясают «мексиканские страсти». / Медики нашли верный признак приближения смерти. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Выборы президента РФ - 2018

Новый кандидат в президенты поборется за счастье россиян

Слух дня: старт кампании Путина дадут на Урале

«Левада-центр» подвел промежуточные итоги выборов президента РФ

Опрос: Собчак – самый ненавистный альтернативный кандидат в президенты

Без пыли и шума: Кремль хочет избежать митингов и судов после выборов

Члены избиркома и ТИКов на Урале ищут, кто научит их проводить президентские выборы

Итоги праймериз лево-патриотических сил: кандидатом в президенты РФ стал Павел Грудинин

Медведев пока не видит себя президентом РФ, даже кандидатом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Политика, Россия, Выборы президента РФ - 2018,

Новости партнеров

Москва, все новости

В онкоцентре им. Блохина не в курсе уголовного дела о поборах

Скандалы и происшествия /

Главный криминалист МВД и его зам попались на мошенничестве. Ущерб – десятки миллионов рублей

Игорь Чистюхин: Пособие на ребенка-инвалида реально увеличить

Здоровье /

В Россию идет смертельный вирус гриппа, от которого нет вакцин

Авторская колонка /

«Украинский клубок»: Киев сотрясают «мексиканские страсти»

Голосование на сайте

Задай свой вопрос Путину

Все новости