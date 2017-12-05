Удальцов призвал левых патриотов дать бой Путину

Лидер «Левого Фронта» Сергей Удальцов выступил с очередным призывом к лево-патриотическим силам, в том числе к КПРФ и «Справедливой России», найти «в себе мудрость и мужество» создать коалицию, чтобы выдвинуть единого кандидата на выборах президента РФ.

По его мнению, кремлевская администрация «уже разработала сценарий», предусматривающий «победу Владимира Путина на фоне других кандидатов, которые неоднократно участвовали в выборах, имеют «потолок возможностей» и приелись избирателям».

Удальцов предлагает не участвовать в «унылом спектакле» и не способствовать «продлению деградации и разворовыванию страны».

Лидер «Левого фронта» напомнил об итогах народного голосования в Интернете по выборам кандидата от левых и патриотических сил на президентских выборах-2018, победителем которого стал директор подмосковного Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Если левым силам все же не удастся определиться с единым кандидатом, Удальцов предложил им выдвинуть от своих партий тех, кто вошел в лидеры народных праймериз.

«Давайте не будем статистами на предстоящих выборах, а дадим реальный бой Системе!» – заявил Удальцов, отметив, что нужны «новые, яркие кандидаты».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.17

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