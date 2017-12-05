В онкоцентре им. Блохина не в курсе уголовного дела о поборах

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России прокомментировали сообщения прессы о возбуждении уголовного дела против руководства онкоцентра. Там не располагают информацией по этому поводу, следует из пресс-релиза, текст которого поступил в редакцию РИА «Новый День».

«5 декабря 2017 года в СМИ была распространена информация о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России по результатам проверки Генеральной прокуратуры РФ от 2016 года. Онкологический центр не располагает информацией о возбуждении уголовного дела в отношении руководства Центра», – говорится в сообщении онкоцентра.

Ранее сегодня телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на источники сообщил, что против руководителей онкологического научного центр им. Блохина возбуждено уголовное дело. Поводом для расследования стала платная высокотехнологическая помощь, оплата которой была включена в программу обязательного медицинского страхования. «Бесплатное» лечение в итоге оборачивалось для больных немалыми сумами. Всего, по данным следствия, которые приводит телеканал, с 1 января 2015 по декабря 2017 врачи собрали с пациентов не менее 3,8 млн рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.17

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